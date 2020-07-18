عاجل.. الجيش الليبي يقرر صرف مرتبات حرس المنشآت النفطية بعدما أوقفتها "الوفاق"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قرر الجيش الليبى، صرف مرتبات حرس المنشآت النفطية بعدما أوقفتها "الوفاق"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.



وعلى جانب أخر، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطنى الليبى، العميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش جاهزة برا وبحرا وجوا لمواجهة التحشيدات التركية على خط سرت الجفرة.

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وقال المحجوب في تصريحات وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية- اليوم الخميس، إن التضخيم الإعلامي لتركيا والمليشيات ينافي الواقع، موضحا أن الجيش الليبي تلقى دعما عربيا وإقليميا للحفاظ على الجفرة وسرت.

وأشار المحجوب إلى أن الجيش عاد من طرابلس للحفاظ على الهلال النفطي لأن تركيا تسعى للسيطرة عليه وهو مسألة حيوية باعتباره قوتا لليبيين.

ولفت المحجوب إلى أن حكومة الوفاق تسعى لتدوير المليشيات ودمجها بالمؤسسات الرسمية مبينا أن مجموعات إرهابية باتت على حدود تونس وخطرها أصبح أكثر تهديدا، مشددا على دعم مخرجات برلين المتمثلة في تفكيك المليشيات ونزع سلاحها.