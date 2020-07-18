بوريس جونسون يؤكد أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على ضرورة إبقاء الملاهي الليلية ومناطق لعب الأطفال مغلقة والحد من حفلات الزواج وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد.



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واشار بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء ،الى إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير ،وأن السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر المقبل للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية..لافتاً الى إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر.

ونوه أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداء من يوم السبت..موضحاً ان الصلاحيات ستمكن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات تفشي كورونا.

وذكرت وكالة الأسوشييتد برس، بان جونسون اعلن عن تخصيص تمويل بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار) لمساعدة القطاع الصحي في البلاد في مواجهة موجة تفش ثانية لفيروس كورونا هذا الشتاء.