رويترز: حشود كبيرة من القوات التابعة للوفاق تتحرك باتجاه مدينة سرت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت وكالة ”رويترز“، مساء اليوم السبت، بأن حشودًا كبيرة من القوات التابعة لحكومة الوفاق بدأت تتحرك باتجاه مدينة سرت، التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد.



ونقلت الوكالة عن ”شهود وقادة عسكريون بقوات الوفاق“ قولهم إن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.‎

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وخلال الأيام الماضية قالت حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، إنها تخطط لمهاجمة سرت التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.

وقبل يومين أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة دفعت بتعزيزات إضافية إلى غرب مدينة سرت؛ لحماية مقدرات الشعب الليبي.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن جيش بلاده سيدخل ليبيا إذا فكرت حكومة الوفاق وحليفتها تركيا هجماتهما على ساحل سرت-الجفرة، الذي يعد بوابة مؤدية إلى موانئ تصدير النفط.

بعدها منح مجلس النواب الليبي، ووفد قبائلي زار القاهرة قبل يومين ”تفويضًا“ للجيش المصري للتدخل عسكريًا من أجل ”حماية الأمن القومي“ للبلدين، والتصدي لـ“الغزة التركي“.