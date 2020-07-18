شكرا لقرائتكم قوات الوفاق تحرك 200 آلية عسكرية قرب خط التماس في سرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حركت حكومة الوفاق الوطني الليبية مقاتلين يوم السبت باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد التي تقول الحكومة إنها تخطط لانتزاعها من قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق الوطني إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

فصائل الوفاق في طرابلس استعدادا للتوجه إلى سرت (أرشيفية - رويترز)

فصائل الوفاق في طرابلس استعدادا للتوجه إلى سرت (أرشيفية - رويترز)

وكان مراسل "العربية" و"الحدث"، قد أفاد الجمعة، أن وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية ترتفع يومياً، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.

ولا تزال التعزيزات تصل لتشكيلات حكومة الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة، فيما أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" عن استهداف مدفعية الجيش لتحركات عسكرية جنوب شرقي مدينة مصراتة.

من جانبه، أكد الجيش الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات الوفاق، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.

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وكان المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال إن تركيا مازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، والسيطرة على النفط.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أن تركيا بدأت بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها وللانطلاق نحو منطقة الهلال النفطي، حيث اتخذت منشآت حيوية في المدينة لتمركز الميليشيات المسلحة، وأرسلت لها المعدات والقوّات، مضيفاً أنها تواصل بالتوازي مع ذلك تعزيز تواجدها العسكري في قاعدة الوطية الجوية.

وكانت تقارير إعلامية، قالت الأربعاء، إن صوراً بالأقمار الصناعية كشفت عن تواجد طائرات مسيّرة في مواقع حول مدينة مصراتة، وذكرت أن عناصر من القوات التركية والميليشيات المسلّحة الموالية لحكومة الوفاق، أنشأت ملاجئ خلال الأسابيع القليلة الماضية في جنوب القاعدة الجوية بمصراتة لتستخدم في العملية العسكرية المرتقبة في سرت، وفي الهجوم على قاعدة الجفرة.

وتحدث المسماري في هذا السياق عن تحشيد عسكري تقوم به تركيا في محيط مدينة سرت، مشيراً إلى أن "هناك حركة من الدفع بمزيد من الميليشيات في منطقة الهيشة والقداحية وفي زمزم وبعض المناطق الغربية"، لافتاً إلى أن قوات الاستطلاع التابعة للجيش، "رصدت قيام الميليشيات بتلغيم كوبري السدادة وبعض المناطق التي تعيق التقدم نحو مصراتة".

وشدّد على أن القيادة العامة للجيش، قامت بدعم كل خطوط الدفاع غرب مدينة سرت للدفاع عن المدينة وعن منطقة الهلال النفطي، مشيراً إلى قدرة الجيش على التعامل بحسم مع أي خطر يهدد مدينة سرت.