«هل اقتربت المعركة؟».. حكومة الوفاق تحرك رتلاً عسكرياً باتجاه سرت الليبية

ذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن حكومة الوفاق في ليبيا قامت بتحريك مقاتلين باتجاه مدينة سرت، اليوم السبت.
ونقلت القناة عن شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق قولهم إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقاً من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت، أمس الجمعة، أن وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية ترتفع يومياً، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.
ولا تزال التعزيزات تصل لتشكيلات حكومة الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة، فيما أفادت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" عن استهداف مدفعية الجيش لتحركات عسكرية جنوب شرقي مدينة مصراتة.
من جانبه، أكد الجيش الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات الوفاق، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.
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