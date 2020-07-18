شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طلبات إحاطة علي طاولة "الشؤون العربية بالنواب" حول الربط الكهربائي بحضور محمد شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، إجتماعاً غدا الأحد، لمناقشة 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب في حضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منها ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية

وتشمل طلبات الإحاطة المزمع مناقشتها، المقدمة من النائب أحمد فؤاد أباظة حول الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسبل إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات العربية للدخول في هذا القطاع داخل مصر، وأخر حول مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية في ضوء الربط الكهربائي مع السودان الذي يعد الأكبر بين الدول العربية، والذي يربط مصر مع السودان في تعاون دولي في مجال الكهرباء غير مسبوق، وكذا طلبا النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن ما تم في الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والخطوات والخطط التي اتخذتها الحكومة يشأن استعداد البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجامعة الدول العربية بتمويل مشاريع الطاقة الشمسية.

Advertisements

وتضم الطلبات المزمع مناقشتها طلبا مقدمان من النائب سلامة الرقيعي، بشأن الربط الكهربائي مع الدول العربية وخاصة الأفريقية حيث يمثل الربط إضافة لمحددات التنمية المستدامة ويساعد على ربط مصر مع بعديها العربي والأفريقي وتعظيماً للجانب الاقتصادي والاستراتيجي، والخطوات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لتتحمل الجهد العالي حين الربط مع الشبكة العربية للكهرباء، بالإضافة إلي الطلب المقدم من مهدي العمدة، بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا ولماذا لا يمتد حتى دول شمال أفريقيا كتونس والجزائر وموريتانيا.