محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
حركت حكومة الوفاق مقاتلين ومرتزقة، مساء اليوم السبت، باتجاه مدينة سرت الليبية التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد لانتزاعها من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.
ونقلت رويترز، عن شهود وقادة عسكريون بقوات الوفاق، إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
وقالت حكومة الوفاق إنها ستستعيد، بدعم عسكري من تركيا، سرت وقاعدة الجفرة الجوية التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر درويترز: "الوفاق" تحرك مسلحين ومرتزقة إلى محيط سرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.