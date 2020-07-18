"القرار الآن في يد النواب".. أول تعليق من البرلمان عقب اعتراض الأزهر على قانون الإفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
علق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تعديلات دار الإفتاء، على إعلان هيئة كبار العلماء اعتراضهم على مشروع القانون، قائلًا: "أتمنى عدم اتساع الفجوة".
وقال العبد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، إن مشروع القانون خرج من اللجنة الدينية بالموافقة عليه، والقرار الآن في يد الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدًا أنه سيتم عرض اعتراض هيئة العلماء على النواب، ومناقشته وأخذ الرأي عليه سواء بالموافقة أو الرفض.
وأضاف: "مشروع القانون لم يقلص صلاحيات الأزهر، فالمفتي من يختاره هو الأزهر الشريف، ولا يوجد خلاف أو اختلاف، خاصة أن وزير الأوقاف أيضًا عضو في مجمع البحوث الإسلامية.
وأرسل الأزهر الشريف، خطابًا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المعروض على مجلس النواب، مؤكدة أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.
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