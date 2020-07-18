محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
توفي فني أشعة بمستشفى أسيوط الجامعي، اليوم السبت، داخل مستشفى الراجحي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
كان "شهدي. ص. س" فني الأشعة بالمستشفى الجامعي، أصيب بفيروس كورونا ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى الراجحي للعزل، حتى وافته المنية.
ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، فني الأشعة بمستشفى أسيوط الجامعي، قائلًا: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه وزملائه الصبر والسلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فني أشعة في مستشفى أسيوط الجامعي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.