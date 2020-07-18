وفاة فني أشعة في مستشفى أسيوط الجامعي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

توفي فني أشعة بمستشفى أسيوط الجامعي، اليوم السبت، داخل مستشفى الراجحي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان "شهدي. ص. س" فني الأشعة بالمستشفى الجامعي، أصيب بفيروس كورونا ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى الراجحي للعزل، حتى وافته المنية.

ونعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، فني الأشعة بمستشفى أسيوط الجامعي، قائلًا: "ندعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه وزملائه الصبر والسلوان".