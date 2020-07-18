"التحرير": التصريحات الأمريكية بالإبقاء على دولة فلسطين نتيجة ضغط المجتمع الدولي

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت أن التصريحات الأمريكية الأخيرة التي دعت فيها واشنطن، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإبقاء على فرص إقامة دولة فلسطينية حية، جاءت نتيجة رفض المجتمع الدولي بأسره لمخطط الضم الإسرائيلي الذي يبتلع الضفة الغربية، ويقضي على حل الدولتين في خرقٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار مسئول منظمة التحرير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن ازدياد الضغط الدولي على أمريكا وإسرائيل يوقف تلك المخططات

الإسرائيلية، خاصة أنه يوجد تحرك من قبل روسيا والسكرتير العام للأمم المتحدة لدعوة أعضاء اللجنة الرباعية للاجتماع من أجل التباحث بهذا الشأن، والعمل من أجل تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأوضح أن عدم إقدام إسرائيل على الضم ما هو إلا مناورة لخداع المجتمع الدولي، والتباين الموجود داخل الحكومة الإسرائيلية فقط على آلية تنفيذ الضم، فالإجراءات اليومية من هدم للمنازل والمؤسسات وتجريف المزارع الفلسطينية وبناء مستوطنات جديدة

في سائر أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، كل ذلك يشكل مقدمة للضم، كما جرى ضم القدس الشرقية المحتلة والجولان العربي السوري بدعم واعتراف من الإدارة الأمريكية الحالية.

ولفت إلى أن مشروع القانون الأخير، الذي قدمته كتلة اليمين الإسرائيلي للكنيست، من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية يهدف لمنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أنه أي إجراء للضم ستقوم به دولة الاحتلال سيواجهه الشعب الفلسطيني بكل أشكال المقاومة السلمية، وستواصل القيادة الفلسطينية مساعيها السياسية في الأروقة الدولية والمؤسسات الدولية من أجل التصدي للإجراءات الإسرائيلية المدعومة أمريكيا.