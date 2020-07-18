برلمان جنوب أفريقيا: خطة إسرائيل في الضفة عنصرية

أعرب برلمان جنوب أفريقيا عن بالغ قلقه حيال تصاعد التوتر في الضفة الغربية في أعقاب إعلان إسرائيل خطتها لضم أجزاء من أراض تابعة للسلطة الفلسطينية، وشبهه بالممارسات العنيفة للإبعاد القسري التي مارستها حكومة البلاد ضد المواطنين السود إبان حقبة الفصل العنصري (الأبارتيد).
وقالت رئيسة لجنة التعاون والعلاقات الدولية في برلمان جنوب أفريقيا، تاندي ماهامبيهلالا، نتابع ما يجري في الضفة الغربية "بمزيد من القلق لموت مواطنين أبرياء من بينهم كثير من الأطفال مع تصاعد التوتر بينما يحاول العالم احتواء وباء فيروس كورونا".
ودعت ماهامبيهلالا - في بيان صدر
وشددت البرلمانية الجنوب أفريقية على أهمية التوصل حل عادل للمسألة الفلسطينية قائلة "ندعو إلى حل عاجل ومقبول ومستدام عبر مفاوضات السلام في الشرقالأوسط. وينبغي على أي قرار يصدر في هذا الشأن أن يقود إلى إقامة دولة مستقرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لشعب فلسطين".
وشبهت خطة إسرائيل لضم أرض بالضفة الغربية بحكومة الفصل العنصري في بلادها عندما مارست عمليات إبعاد قسري للمواطنين السود من أراضيهم وديارهم. وذَكَّرت إسرائيل وفلسطين بتاريخ طويل من تضامن بلادها مع الشعب الفلسطيني، مستعيدة كلمات الرئيس السابق الزعيم نيلسون مانديلا عن هذا التضامن حين قال: "لن تكتمل حريتنا بدون تحرر الفلسطينيين".
وقالت - في ختام بيانها - "نواصل دعم القرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة والرامية لإحلال استقرار وسلام دائمين لشعبي إسرائيل وفلسطين. وندعو الجيش الإسرائيلي مجدداً إلى وقف استهداف المواطنين الأبرياء، وخصوصاً الأطفال، وإنهاء كافة أشكال العنف ضد الشعب الفلسطيني".
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