الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 62 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، وفاة 4 فلسطينيين من محافظة الخليل متأثرين بإصابتهم بكورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروسمنذ صباح اليوم إلى 6.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أن الوفيات الأربع (40، و59، و69، و95 عاما) من السموع، ومدينة الخليل، وسعير، ودورا، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية في فلسطين بالفيروس إلى 62 وفاة.
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