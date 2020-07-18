الرئيس العراقى يجرى اتصالا هاتفيا للأطمئنان على صحة أمير الكويت

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، للاطمئنان على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح، وأعرب الرئيس العراقي، خلال المكالمة الهاتفية ، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/، اليوم /السبت/، عن أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الأزدهار والتقدم .
من جهته .. أعرب ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره للرئيس العراقي على ما أبداه، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرفاهية والاستقرار.
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