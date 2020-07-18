صندوق النقد الدولي يدرس تقديم مساعدات لمتضرري كورونا

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن الصندوق يدرس أدوات إضافية لتوفير التمويل للدول الأشد فقرا في العالم وغيرها من البلدان التي تضررت بشدة من جائحة كورونا.

وأبلغت جورجيفا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين بأنه ينبغي عليهم النظر

Advertisements

في تمديد تجميد مدفوعات خدمة الديون الرسمية الثنائية المقدمة إلى الدول الأشد فقرا إلى ما بعد نهاية العام، والعمل على تعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وعلاوة على ذلك، قالت جورجيفا: إن هناك حاجة إلى التفكير

في "تخفيف عبء الديون بشكل أكثر شمولا للعديد من البلدان" نظرا لخطورة الأزمة وارتفاع مستويات الديون التي كانت موجودة بالفعل قبل الأزمة الحالية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.