عريقات يطالب بردع إسرائيل لإطلاق سراح المرضى

ودعا عريقات خلال اتصالات ورسائل رسمية لمؤسسات المجتمع الدولي اليوم للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والإداريين، ومن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، قبل فوات الأوان. وأكد على مطالب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، بإرسال بعثة تحقيق ومراقبة لسجون الاحتلال، والتحقيق في الجرائم المتواصلة والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، مؤكداً أن فيروس «كورونا» لا يزال نشطا، ويوجد مئات الأسرى المرضى وذوي الحالات الصحية الصعبة التي تجعلهم أكثر عرضة للإصابة به.
واستهجن عريقات سلوك إسرائيل «السلطة القائمة بالاحتلال»، وتماديها في التنكر للنداءات الدولية التي تطالب بضمان توفير الرعاية الصحية الكافية، واتخاذ التدابير الوقائية، والإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً.
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