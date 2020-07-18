موسكو تسعى لحل الأزمة في القوقاز

وكان أكثر من 12 شخصا قد قتلوا في القتال الأخير الذي اندلع بين أذربيجان وأرمينيا.
وتتنازع الدولتان السوفيتيتان السابقتان على منطقة «ناجورنو-كاراباخ» منذ عقود.
وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية: إن شويجو أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير دفاع أذربيجان، ذكير حسانوف، ناقشا خلاله قضايا متعلقة بالوضع العام في منطقة جنوب القوقاز، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتلقى أرمينيا وأذربيجان اللوم على بعضهما البعض في الاشتباكات المستمرة. وكانت الدولتان قد خاضتا سابقا حربا بشأن منطقة «ناجورنو-كاراباخ» في أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي.
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