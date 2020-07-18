طالبان تعيد تشكيل فريقها التفاوضي

وأفاد قيادي في طالبان تحدّث لفرانس برس من منطقة غير محددة في باكستان أن زعيم الحركة، الملا هيبة الله أخوند زاده، قام بالتعيينات في مسعى لتعزيز قبضته على الفريق التفاوضي.
وأكد مصدران آخران على التغييرات وأن جميع المساعدين الذين تم تعيينهم هم أعضاء في مجلس قيادة الحركة، ما من شأنه مساعدة الفريق على اتّخاذ قرارات أسرع. وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات مع كابول في مارس، لكنها تأجّلت مرارا وسط اتهامات لطالبان بزيادة وتيرة العنف. وتعتمد مفاوضات السلام على تبادل السجناء.
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