متظاهرون يطالبون باستقالة أعضاء الحكومة البلغارية

طالب آلاف البلغاريين باستقالة حكومة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف بأكملها، حيث فشلت استقالة العديد من الوزراء الرئيسيين في حكومة بوريسوف هذا الأسبوع في استرضاء المتظاهرين.

وخرج المتظاهرون مرة أخرى إلى شوارع العاصمة صوفيا لاتهام الحكومة الائتلافية المحافظة القومية، التي تتولى السلطة منذ مايو 2017، بالفساد والاتصالات المشبوهة مع الأقلية الثرية (الأوليجارشية).

كما نظمت احتجاجات سلمية في مدينة فارنا وروس على البحر الأسود على نهر الدانوب. وطالب المتظاهرون باستقالة كبير المدعين العامين البلغاريين إيفان جيشيف. واندلعت الاحتجاجات بعد مداهمة الشرطة اثنين من كبار المسؤولين العاملين في مكتب الرئيس رومين راديف. واتهم أحدهما بإساءة استخدام

نفوذه، والآخر بالتحريض على إساءة استخدام منصبه.