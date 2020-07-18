بايدن يحذر من تدخل روسي صيني نشط في الانتخابات

ذكر نائب الرئيس الأمريكي السابق والمنافس الانتخابي المحتمل للرئيس دونالد ترمب، جو بايدن، أنه يتلقى معلومات استخباراتية حاليا تفيد بمحاولات نشطة من جانب روسيا والصين لإثارة الشكوك في النظام الانتخابي الأمريكي. قائلا: «لا يزال الروس ينخرطون في محاولة نزع الشرعية عن عمليتنا الانتخابية»، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست. وتابع: «تنخرط الصين وغيرها كذلك في أنشطة هدفها نزع الثقة في النتيجة». وحذر بايدن في الماضي من التدخل الروسي، ولكن ربما يعد هذا التحذير الأكثر صراحة لنائب الرئيس السابق حتى الآن بشأن احتمال إعادة سيناريو انتخابات عام 2016، حسب الصحيفة.



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