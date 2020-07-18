44 طنا من السلال الغذائية للنازحين إلى مأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي ومدينة مأرب بمحافظة مأرب، شملت 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و 400 كيلو غرام، استفاد منها 3.600 فرد، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

10 آلاف كرتون

قام مركز الملك بتوزيع 10.250 كرتون تمور للنازحين والأسر الأشد فقرًا في محافظة مأرب.

وجرى توزيع 5.000 كرتون تمور في مدينة مأرب، و2.000 كرتون تمور في مديرية صرواح، و3.225 كرتون تمور في مديريات الوادي ومجزر ورغوان، استفاد من إجمالي التوزيع 10.250 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.

تحسين سبل العيش

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نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من مشاريع التمكين في الجمهورية اليمنية الشقيقة لمختلف فئات المجتمع بهدف تحسين سبل العيش وتحقيق التنمية المستدامة ورعاية الأسر اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم أملا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يكابدها الشعب اليمني.

تمكين المزارعين

جرى تنفيذ مشروع تقديم مدخلات سبل العيش الطارئة للنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في المحافظات المتضررة من الأزمة الإنسانية في اليمن بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، خلال الفترة 15/‏‏7/2015 إلى15/‏‏7/2016، استفاد منه 554.486 فردا، بهدف تمكين المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية والتسهيلات للحصول على الثروة السمكية (بذور المحاصيل الغذائية الأساسية المتنوعة، وبذور الخضروات، والأدوات الزراعية اليدوية، والأسمدة المعدنية، وشباك الصيد).

دعم نفسي

تم تنفيذ مشروع حماية المجتمع المدني لحقوق الإنسان وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال الفترة 2015/‏‏1/‏‏1 إلى 2016/‏‏1/‏‏1، استفاد منه 3.704 أفراد.