السعودية.. 2565 إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 248416، منها 51751 حالة نشطة، بينها 2182 حالة في العناية المركزة.

وقد وصل عدد الفحوصات التي أجرتها السلطات الصحية في السعودية إلى أكثر من مليونين و500 ألف فحص، أي بزيادة قدرها 62364 فحص عن أمس الجمعة.

كما تم تسجيل 3057 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 194218.

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في المقابل، تم تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 2447 .

وأعلنت المملكة العربية السعودية، مجموعة من الضوابط الصحية، للوقاية من كورونا خلال موسم الحج هذا العام. وتحرص المملكة، على اتباع أعلى المعايير الصحية، خلال إقامة شعيرة الحج هذا العام.

تستمر الاستعدادات في السعودية لتأمين موسم الحج للموسم الحالي. الحج يأتي هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا بين الحَجيج.