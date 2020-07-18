تونس.. إحباط مخطط إرهابي خطير واعتقال “داعشي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وأعلنت وزارة الداخلية نجاحها في إحباط عملية إرهابية خطيرة، والقبض على عنصر تكفيري خطير تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأصدرت الداخلية بيانا جاء فيه: “إن الإرهابي كان يسعى للحصول على متفجرات في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية، إلا أن القبض عليه أجهض مخططاته الهدامة”.

وتأتي العملية بعدما كشفت مصادر أمنية لـ”العين الإخبارية” عن وجود تسلسل إرهابيين من مدينة طرابلس الليبية عبر المواقع الصحراوية المتاخمة للمعبر الحدودي “ذهيبة وازن”.

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وأفادت المصادر بأنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في الجنوب الشرقي لتونس خوفا من أي سيناريو مشابه لعملية اختراق مدينة بن قردان العام 2016.

وشهدت المدينة في مارس/آذار 2016 محاولة داعشية لمهاجمة المدينة تصدت لها القوات الأمنية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وتعيش تونس خلال الفترة الأخيرة على وقع مخاطر تركية تهدد أمنها القومي حذر منها العديد من النواب والشخصيات السياسية.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية مطلع يناير/ كانون الثاني عن وجود كمية من الذخائر تركية الصنع داخل البلاد، ورجحت جهات أمنية أن هذه الأسلحة كانت باتجاه الجبال الغربية لتونس “جبل الشعانبي والمغيلة” حيث تتمركز عناصر إرهابية.