غرق قارب مهاجرين في تركيا… حصيلة الضحايا ترتفع إلى 50 شخصاً

قال مكتب حاكم إقليم تركي إن حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين في بحيرة فان في شرق #تركيا ارتفعت إلى 50، وذلك بعد عمليات بحث استغرقت نحو ثلاثة أسابيع.

قال مكتب حاكم إقليم تركي إن حصيلة قتلى غرق قارب مهاجرين في بحيرة فان في شرق تركيا ارتفعت إلى 50 وذلك بعد عمليات بحث استغرقت نحو ثلاثة أسابيع.

وأضاف المكتب أنه جرى انتشال خمس جثث من البحيرة اليوم السبت.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن من المعتقد أن القارب الذي غرق في 27 من حزيران، كان يحمل ما بين 55 و60 مهاجرا. وتم القبض على خمسة أشخاص في ما يتعلق بالحادث.

وتقع بحيرة فان قرب الحدود مع إيران، حيث يعبر المهاجرون عادة الحدود إلى تركيا قادمين من إيران وأفغانستان ودول أخرى في طريقهم نحو الغرب إلى أوروبا.

ووصل أكثر من مليون شخص إلى اليونان قادمين من تركيا في 2015-2016 إلا أن الأعداد تراجعت بشكل كبير لاحقا بعد اتفاق في 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقضي بأن تمنع أنقرة المهاجرين مقابل تمويل.