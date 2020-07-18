المملكة السعودية: مجموعة العشرين تدرس مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم السبت إن مجموعة العشرين تدرس مبادرة لتجميد مدفوعات خدمة الديون إلى ما بعد هذا العام. وأضاف الجدعان في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض إن 42 دولة تقدمت إلى هذه المبادرة حتى الآن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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