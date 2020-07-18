كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر السلطات المكسيكية تعلن عن اكتشاف مقبرة جماعية غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم السبت، عن اكتشاف مقبرة جماعية تضم جثث 23 شخصا على الأقل في ولاية خاليسكو غرب البلاد.

وأكدت النيابة المحلية في بيان لها أن المقبرة اكتشفت في محيط قرية إل بيدريغال التابعة لبلدية إل سالتو ضمن إطار عملية رامية للبحث عن مفقودين.

وعثر في الموقع حتى أمس الجمعة على 23 جثة، بالإضافة إلى أربعة أكياس تضم أجزاء من الجثث، وقد تم التعرف على ثلاث جثث، وهذه ليست المقبرة الجماعية الأولى التي تكتشف في الولاية.

وأكدت الداخلية المكيسكية في يناير الماضي أن أكثر من 60 ألف شخص يعدون في عداد المفقودين منذ إطلاق الحرب ضد عصابات المخدرات في عام 2006، أي نحو 97.5% من إجمالي عدد المفقودين في المكسيك منذ 1964.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,278 مليون إصابة، بينهم أكثر من 601 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,530 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.