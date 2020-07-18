عملاق أوروبي “يرغب” في التعاقد مع حارس “الأسود”

توصل مسؤولو فريق خيرونا الإسباني بعرض من فريق إيندهوفن الهولندي للاستفادة من خدمات حارس المنتخب الوطني ياسين بونو، المعار إلى فريق إشبيلية.
وكشفت صحيفة “تلغراف” الهولندية أن قيمة العرض تم تحديدها في 2.2 مليون أورو، مبرزة في السياق ذاته أنها تناهز في الاجمالي 3 ملايين أورو باحتساب الامتيازات المادية الأخرى.
وشدد المصدر ذاته على كون الفريق الهولندي قد عبر عن رغبته في الاستفادة من خدمات حارس “الأسود” شهر يناير الماضي غير أن فريق إشبيلية تشبث به ليكون حارس بديلا لحارسه الرسمي.
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