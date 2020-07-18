منحى تصاعدي جديد للإصابات بكورونا بمدينة فاس

بعد انخفاض عدد الإصابات المسجلة بمدينة فاس، وتراجعها إلى حالتين فقط يوم الثلاثاء الماضي، وبعدها 19 حالة في اليوم الموالي؛ عادت الحالات إلى منحاها التصاعدي مسجلة يوم الخميس 71 إصابة جديدة دفعة واحدة، فيما كشفت الصفحة الرسمية لوزارة الصحية “كوفيد – ماروك”، صباح أمس الجمعة، ضمن الحصيلة الوبائية لحالات الإصابة الجديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل أكبر حصيلة بجهة فاس ابتداء من مساء أول أمس الخميس حتى صباح أمس الجمعة، بلغت 34 إصابة جديدة.

وكشفت مصادر “اليوم 24″ أن الإصابات الجديدة رفعت مجموع الحالات بالجهة، خلال الـ36 ساعة الأخيرة حتى صباح أمس الجمعة، إلى 107 حالات، جلها سجلت بمدينة فاس، حيث ربطات مصادرنا هذه الحالات باتساع دائرة المخالطين لمصابين جرى رصدهم ببؤر مهنية وصناعية، سبق للسلطات الصحية أن أعلنت عنها ضمن نتائج حملة الكشف المبكر عن الفيروس، عقب توسيع عمليات إخضاع عمال الوحدات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية للتحليلات المخبرية للحد من انتشار الفيروس في الوسط المهني، إضافة إلى حالات منعزلة حاملة للفيروس ظهرت بتجمعات سكنية، تتوزع على عدد من الأحياء الشعبية بمقاطعات تابعة للجماعة الحضرية لفاس، خصوصا مقاطعة المرينيين و”جنان الورد” وسايس وبنسودة، فيما ظلت مقاطعتا أكدال بوسط المدينة الجديدة ومقاطعة المدينة العتيقة خاليتين من الفيروس.