تظاهرات في تل أبيب والقدس احتجاجا على الأزمة الاقتصادية وحكم نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجددت المظاهرات في تل أبيب والقدس مساء اليوم، السبت، احتجاجا على التداعيات الاقتصادية للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وعلى إدارة حكومة بنيامين نتنياهو للأزمة.
وتظاهر الآلاف من المستقلين حديقة تشارلز كلور في مدينة تل أبيب، فيما شارك 1500 شخص على الأقل في مظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور في القدس، وأغلق تقاطعات رئيسية في المدينة وساروا باتجاه مقر إقامة رئيس الحكومة وسط حضور كثيف لعناصر الشرطة.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين قطعوا طريق إحدى خزانات المياه واستولوا على الخراطيم من عناصر الشرطة.
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