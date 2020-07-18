راموس: زيدان أمامه المزيد من البطولات مع الفريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر نجم وقائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، أن مدرب الفريق زين الدين زيدان، أمامه المزيد من الجوائز البطولات لتحقيقها مع الفريق الملكي.

وحقق ريال مدريد لقب الليغا رقم 34 في تاريخه منذ أيام قليلة، عقب فوزه على فياريال بنتيجة (2-1)، وخسارة غريمه الأزلي برشلونة بنفس النتيجة على يد أوساسونا، قبل جولة من نهاية المسابقة.

وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية "هذا الدوري هو ملك الجميع، لجميع أنصار مدريد وجميع الذين عانوا من أوقات عصيبة".

وأضاف "قدمنا الكثير من التضحيات، والجميع يدرك ذلك، ولهذا السبب يجب ألا نتعب من الفوز".

وتابع "يجب علينا الاستمرار في اغتنام هذه الفرصة، نحن نلعب في أفضل فريق في العالم، هيا مدريد، سنواصل الفوز".