كريستيانو يرفض بديل ساري المحتمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، مهدد بالرحيل عن تدريب الفريق، رغم تصدره ترتيب الكالتشيو والاقتراب من التتويج بالبطولة.

ولم يقدم ساري الأداء المتوقع بالفريق الذي بني للفوز بالبطولات، حيث يرغب الجميع في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يتم حسم مستقبل المدرب عقب مباراة ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، في تحضير قائمة من المرشحين لخلافة ساري وعلى رأسهم ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق.

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وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن هناك العديد من العقبات التي تواجه يوفنتوس في التعاقد مع بوكيتينو، أولها راتبه الكبير حيث كان يتقاضى 8.5 مليون جنيه إسترليني في توتنهام، والسبب الأهم هو رفض كريستيانو رونالدو نجم الفريق لفكرة التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يرى أن بوكيتينو مدرب جيد، لكنه لا يمتلك جينات الفوز التي يحتاجها يوفنتوس، حيث يدرك النجم البرتغالي بأن مسيرته قاربت على الانتهاء ولا يريد الظهور بمستوى جيد دون تحقيق الألقاب.

ويخشى مسؤولو السيدة العجوز فكرة رحيل رونالدو إذا لم يتعاقد النادي مع مدير فني يتمتع بعقلية الفوز.