ثلاث دول أوروبية تدعو إلى ضرورة إحترام حظر السلاح على ليبيا

السبت 18 يوليه 2020

دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، مساء السبت، إلى ضرورة احترام حظر السلاح على ليبيا، وذلك وفق بيان ثلاثي صادر عن قادة الدول الثلاث.



وأشار البيان إلى ضرورة تطبيق الحظر على السلاح في ليبيا، والذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".

وكشف تقرير أمريكي، عن أن تركيا أرسلت ما يتراوح بين 3500 و3800 مقاتل سوري إلى ليبيا الفترة الأخيرة.

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وأوضح التقرير الصادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية، أن أنقرة أرسلت ذلك العدد من المقاتلين "مدفوعي الأجر" إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وكشف التقرير، أن تركيا عرضت الجنسية على "آلاف المرتزقة الذين يقاتلون مع مليشيات طرابلس ضد قوات الجيش الليبي".

وأشار التقرير، إلى أن الجيش الأمريكي لم يجد دليلا على انتماء المرتزقة إلى تنظيمات متطرفة مثل داعش أو القاعدة، موضحا أن الدافع الأكثر ترجيحا لهم كان "الحزم المالية السخية، أكثر من الأيديولجية أو السياسة"