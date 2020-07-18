الصحة المصرية: تخطينا ذروة كورونا ونتمنى ألا تحدث موجة ثانية

السبت 18 يوليه 2020

أعلنت الدكتورة جيهان العسال، نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، أن بلادها تخطت مرحلة الذروة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وتمنت العسال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، من تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي" ألا تحدث موجة ثانية من كورونا مضيفة "لا نعرف إذا كانت ستحدث موجة ثانية أو لا والموضوع تحت الدراسة والمتابعة" بحسب اليوم السابع.

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وتابعت قائلة إن "الأمور على ما يرام، كما أن المعدلات مقبولة للغاية، وتخطينا مرحلة الذورة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من مستشفيات العزل الصحي بدأت في الإغلاق والعودة للعمل بشكل طبييعي.

وأكملت نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالات فيروس كورونا حاليا معظمها بسيطة ومتوسطة، كما أن هناك أكثر من عامل لانخفاض معدلات الإصابات ولكن الموضوع قيد الدراسة، مناشدة المواطنين الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.