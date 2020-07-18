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شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس: كورونا يهدد 100 مليون شخص بالفقر والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم السبت، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كشف عن ضعف عالمنا، وقد يدفع بـ100 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع.
وأضاف جوتيريس الذي تحدّث في الذكرى الـ102 لميلاد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا، إن فيروس كورونا المستجد "يسلّط الضوء" على عدم المساواة في العالم.
وأثناء إلقائه محاضرة سنوية لمؤسسة نيلسون مانديلا عبر الإنترنت، دعا لإبرام "صفقة عالمية" جديدة لضمان تقاسم القوة والثروة والفرص على نطاق أوسع وأعدل على المستوى الدولي.
وقال جوتيريس "الدول التي صعدت إلى القمة قبل ما يزيد على سبعة عقود رفضت التفكير في الإصلاحات اللازمة لتغيير علاقات القوة في المؤسسات الدولية... التكوين وحقوق التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجالس نظام بريتون وودز هي مثال على ذلك".
وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية للوباء، الذي أصاب أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وأودى بحياة نحو 600 ألف، تؤثر بشكل أكبر على العمال غير الرسميين والأعمال التجارية الصغيرة والنساء.
وأشار إلى الحركة العالمية المناهضة للعنصرية التي أثارها مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مايو/أيار، معتبرا أنها "مؤشر آخر الى أن الناس نفد صبرهم".
ودعا إلى التوقف عن "اللامساواة والتمييز بحيث يتم التعامل مع الأشخاص كمجرمين على أساس لون بشرتهم" وعن "العنصرية البنيوية" و"اللامساواة الممنهجة"
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