شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترحب بإدراج زعيم «طالبان» في «جزاءات مجلس الأمن» والان نبدء بالتفاصيل

رحبت باكستان بتصنيف زعيم حركة طالبان باكستان نور ولي محسود من قبل لجنة الجزاءات 1267 التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة في قائمة الجزاءات لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم، أن هذا التطور يعد امتثالا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المعنية.

وأضافت أن نور ولي محسود مسؤول عن تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية في باكستان. وأكدت أن باكستان ستواصل سياستها ضد جميع العناصر المتورطة في الأنشطة الإرهابية.