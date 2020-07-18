شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترحب بإدراج زعيم «طالبان» في «جزاءات مجلس الأمن» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية عائشة فاروقي في بيان نشرته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم، أن هذا التطور يعد امتثالا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المعنية.
وأضافت أن نور ولي محسود مسؤول عن تنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية في باكستان. وأكدت أن باكستان ستواصل سياستها ضد جميع العناصر المتورطة في الأنشطة الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان ترحب بإدراج زعيم «طالبان» في «جزاءات مجلس الأمن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.