شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 2049 إصابة جديدة والأردن 5 والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691, فيما سجل 1997 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 58492 حالة شفاء, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 2837, منهم 397 في العناية المركزة.
فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1214.
وأوضحت الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالة وفاة جديدة لترتفع حالات الوفاة إلى 11 حالة، إضافة إلى تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1022 حالة.
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