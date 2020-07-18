محافظ واسط يوافق على منح الدار المخصص له الى كبار السن

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نيوز نسخة منه، إن "محافظ واسط محمد جميل المياحي وافق، اليوم السبت، لمناشدة كبار السن القاطنين في دار المسنين في منطقة الانوار، ووافق على منحهم الدار المخصص له بالقرب من مبنى المحافظة".ونقل البيان عن المحافظ قوله، إنه "بناءً على مناشدة كبار السن بسبب قدم الدار المخصصة لهم ومعاناتهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، تمت الموافقة على تحويل جميع الراقدين في دار المسنين وتحويل سكنهم إلى بيت المحافظ بالقرب من مبنى المحافظة والذي سبق وان تم تخصيصه سابقا لانشاء متحف فيه وما زال شاغر".

وأضاف المياحي ان "هذه الشريحة من كبار السن تعاني كثيرا في ظل الظروف الصحية التي يمر بها البلد، وبحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام".