أعلنت كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، في بيان مشترك، استعدادهم للنظر في فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
جاء ذلك على هامش القمة الأوروبية المنعقدة اليوم السبت في بروكسل بحثاً عن توافق أوروبي لخطة "الإنعاش الاقتصادي" لمرحلة ما بعد كورونا.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، إن حكومات دولهم تنظر في مسألة فرض عقوبات اقتصادية على داعمي طرفي النزاع الليبي.
وهدت الدول الثلاث في بيانها بفرض عقوبات حال عدم احترام حظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن، مطالبة جميع الأطراف الأجنبية بإنهاء تدخلها المتزايد في ليبيا.
وتابع البيان: "مستعدون للنظر في إمكانية استخدام العقوبات في حالة استمرار خرق الحظر المفروض على الأسلحة بحراً وبراً وجواً ونتطلع إلى الاقتراحات التي سيقدمها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي".
يشار إلى أن تركيا تواصل انتهاك القرارات الدولية بتأجيج الصراع في ليبيا ودعم ميليشيات حكومة الوفاق بالسلاح والمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى استمرار إرسال المرتزقة للقتال في محاور الصراع بطرابلس.
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان مشترك.. فرنسا وألمانيا وإيطاليا تهدد القوى الأجنبية الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا.. وتلوّح بالعقوبات الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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