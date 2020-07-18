شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: الوفد الليبى أكد عمق العلاقات التاريخية وفضح مخططات تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إن وفد أعيان ومشايخ القبائل الليبية، الذى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الماضى، يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ولحمة نسيج الشعبين المصرى والليبى، مشدداً على أن تصريحات الرئيس فى ذلك المؤتمر كانت واضحة خاصة وأن أى عدوان على ليبيا هو عدوان على مصر، وتابع: "وكلمات الوفد فضحت المخطط التركى".

وأضاف "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر فضائية "ten" أن مخططات أردوغان فى ليبيا وسوريا واضحة للجميع، ومصر أتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات القصوى، لحماية أمنها القومى، وتابع: "أردوغان يواصل دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية ويدافع عنها، ولا يتمنى لمصر وشعبها أى خير ويحاول بقدر الإمكان أن يعبث بأمن مصر القومى.. ولكن كافة مخططاته ستزول".