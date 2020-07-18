- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء مرشحى الفردى لحزب الحركة الوطنية بمجلس الشيوخ بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركه الوطنية ورئيس اللجنة المعنية بالانتخابات داخل الحزب، أن عدد مرشحي الفردى للحزب والذين تقدموا رسميا بأوراقهم للهيئة الوطنية للانتخابات وحصلوا على رموز انتخابية هم ١٢ مرشحا.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أسماء مرشحي الحزب على الفردى تضم عن محافظة القاهرة الدكتور سمير عبد الفتاح وحنان الشاذلى، وعن الجيزة الدكتور هشام حسين، وأحمد عبد المقصود عن محافظة كفر الشيخ، وتوفيق محمد توفيق عن المنوفية، إضافة إلى اللواء هشام حفناوي وحمدي عبد المحسن سليمان لمحافظة دمياط، بينما فى محافظة سوهاج عبد الرحمن عاطف والدكتور حسام مهني صادق، وعن الغربية كلا من محمود زيدان والسيد عبد النبي موج، وحسين معتوق عن محافظة قنا.
أما عن تمثيل الحزب فى القائمة الوطنية من أجل مصر، فيأتي ٢ مرشحين بالقاهرة تشمل كلا من هاني العسال والاحتياطي عنه هو أسامه سعد الدين محمد رجب، بينما الاحتياطي عن محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والقيادى بالحزب هو نور الشيخ.
وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، غلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ منذ قليل فى تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت.
وقال رئيس الوطنية للانتخابات، بأن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة لتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة الترشح الأصليين والاحتياطيين للقوائم.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أسماء مرشحى الفردى لحزب الحركة الوطنية بمجلس الشيوخ بعد غلق باب الترشح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.