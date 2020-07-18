شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء مرشحى الفردى لحزب الحركة الوطنية بمجلس الشيوخ بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركه الوطنية ورئيس اللجنة المعنية بالانتخابات داخل الحزب، أن عدد مرشحي الفردى للحزب والذين تقدموا رسميا بأوراقهم للهيئة الوطنية للانتخابات وحصلوا على رموز انتخابية هم ١٢ مرشحا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أسماء مرشحي الحزب على الفردى تضم عن محافظة القاهرة الدكتور سمير عبد الفتاح وحنان الشاذلى، وعن الجيزة الدكتور هشام حسين، وأحمد عبد المقصود عن محافظة كفر الشيخ، وتوفيق محمد توفيق عن المنوفية، إضافة إلى اللواء هشام حفناوي وحمدي عبد المحسن سليمان لمحافظة دمياط، بينما فى محافظة سوهاج عبد الرحمن عاطف والدكتور حسام مهني صادق، وعن الغربية كلا من محمود زيدان والسيد عبد النبي موج، وحسين معتوق عن محافظة قنا.

أما عن تمثيل الحزب فى القائمة الوطنية من أجل مصر، فيأتي ٢ مرشحين بالقاهرة تشمل كلا من هاني العسال والاحتياطي عنه هو أسامه سعد الدين محمد رجب، بينما الاحتياطي عن محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والقيادى بالحزب هو نور الشيخ.

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