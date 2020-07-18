شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": لقاء عبر الفيديو مع وزير الاتصالات حول التحول الرقمى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات بداية من الأسبوع الجارى حول تفاصيل تطور ملف مصر الرقمية، أولهما غداً لبحث الإجراءات التى اتخذتها الهيئة القومية للبريد فى ظل منظومة التحول الرقمى 2020، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، على أن يُشارك وزير الاتصالات عمرو طلعت عبر تقنيه " الفيديو كونفرانس".

وأضاف بدوى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع الثانى سيكون بشأن الإجراءات التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى ظل منظومة التحول الرقمى 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، على أن يوضح خلاله الإجراءات الجديدة لتشجيع الدفع الإلكترونى فى إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول للمجتمع الرقمى، وتعزيز آليات الشمول المالى بالاعتماد على المدفوعات الرقمية.

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وشدد بدوى على أهمية ملف التحول الرقمى بمصر وانعكاساته الإيجابية على مؤشرات الاقتصاد، حيث سيلعب دورا كبيراً فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنية إلى البلاد من خلال البنية التحتية القوية التى سيوفرها، فضلاً عن كونه يسهل الوقت والجهد وتقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فتحت ملف التحول الرقمي بمناقشة كافة المشاكل والتحديات التي تواجهه في ضوء طلبات إحاطة قدمت من النواب، ووجهت الأمر خطاباً لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتوجيه المحافظين بتذليل أي عقبات والتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ.