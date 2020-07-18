شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يبدأ إعداد أسماء مرشحى مجلس النواب ويدشن غرفة عمليات انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن حزب الوفد، غرفة عمليات إعلامية وإدارية خاصة لمتابعة الاستحقاقات الدستورية المقبلة لانتخابات مجلسى «الشيوخ والنواب» والمجالس المحلية، وذلك استنادا لقرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب.

وتفقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد غرفة العمليات، مؤكدا أنها ستقدم كافة أوجه الدعم الإعلامى والصحفى لتسهيل مهمة عمل الصحفيين والإعلاميين على مدار الساعة فيما يخص استعدادات "بيت الأمة" للانتخابات النيابية بغرفتيها، وكذلك كل ما يتعلق بالحزب من أخبار وتقارير ومعلومات عن الاستحقاقات الدستورية ليبقى الوفد منبراً سياسياً هاماً يضع نصب عينيه التواصل المستمر مع كافة أطياف الشارع المصرى.

وبدأت غرفة العمليات أعمالها اليوم السبت، إذ تتولى تقديم كامل الدعم لمرشحى "بيت الأمة" على مستوى المحافظات، فى إطار حرص رئيس حزب الوفد على دعم الحياة السياسية وتقديم كافة أوجه المساندة لجموع الوفديين في مختلف المحافظات.

وتتولى الغرفة مجموعة من المهام، يأتى فى مقدمتها التغطية الإعلامية الجيدة للحزب فى إطار السياسة العامة والخط السياسى المعتمد من رئيس الوفد، والتغطية الإعلامية للبرامج الانتخابية لمرشحى الحزب سواء لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب أو انتخابات المجالس المحلية المرتقبة.

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كما تتولى الغرفة التعامل مع كافة وسائل الإعلام فيما يخص العملية الانتخابية، وإدارة الوسائل الدعائية واللوجستية لأعضاء الحزب وجميع المرشحين للانتخابات، والتنسيق لإقامة الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالعملية الانتخابية داخل مقر الحزب بحيث تكون الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار أى بيانات أو تصريحات مرتبطة بالانتخابات.

ومن جانبه، أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف رؤساء اللجان العامة فى المحافظات بإعداد وعرض أسماء المرشحين لمجلس النواب المُقبل على المقاعد الفردية فى دوائرهم الانتخابية خلال مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.

وتضمن القرار إعداد وعرض أسماء المرشحات لمجلس النواب المقبل على النظام الفردى أو القائمة من السيدات كلًا فى نطاق محافظته فى مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.

وكذلك تكليف سكرتير عام حزب الوفد بتنفيذ ما جاء فى هذا القرار وتقديم تقرير أسبوعي لرئيس الحزب، على أن يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يُخالف ذلك من قرارات.