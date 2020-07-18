شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. "الوطنية للانتخابات" تطالب وسائل الإعلام بالالتزام بمدونات السلوك المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

رئيس"الوطنية للانتخابات" يطالب وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بمدونات السلوك المهنى

المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن رسالة الإعلام نشر الحقيقة في كل زمان ومكان لبناء رأي عام واع ومثقف، داعيا وسائل الإعلام بتبني المصداقية والمهنية وعدم الترويج للشائعات، وكذلك عدم تجهيل المصدر.

و شدد لاشين إبراهيم خلال كلمة له فى ورشة العمل التى تنظمها الهيئات الإعلامية عن التغطية الإعلامية لإنتخابات مجلس الشيوخ، على أهمية الإعلام في الانتخابات لتعزيز الممارسة الديموقراطية، بوصفها ضمن ضمانات حرية الصحافة والإعلام التي كفلها الدستور، موضحا ان الاعلام أحد وسائل الدعاية الانتخابية.

"الصحفيين" تنظم احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية الأربعاء القادم

نقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء بمسرح النقابة.

وقالت نقابة الصحفيين ، إنه نظرا للظروف الحالية سيقتصر الحفل على حضور الزملاء الفائزين فقط دون مرافقين، على أن يتم بث الحفل (أون لاين) عبر صفحة اللجنة الثقافية على فيس بوك.

الوطنية للانتخابات تدعو الإعلام للالتزام بالمهنية فى تغطية انتخابات الشيوخ

المستشار لاشين ابراهيم

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يجب أن يكون الإعلامى المكلف بتغطية الانتخابات مهنيا متجردا يلزم نفسه بالمهنية ويستقى الخبر من مصدره، مضيفا أن الإعلام يلعب دورا أساسيا فى العملية الانتخابية، وأنه يعد وسيلة للتثقيف والحث على المشاركة.

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رئيس "إسكان البرلمان": التسجيل العقارى يحافظ على حق الدولة والمواطن

النائب عماد سعد حمودة

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التسجيل العقارى من أبرز التشريعات التى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الثروة العقارية، خاصة وأن هناك نسبة ليست بالقليلة من العقارات غير مسجلة، ولهذا سيكون هذا التشريع من أبرز التشريعات خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على حق المواطن وحق الدولة فى نفس الوقت، علما بأن عدم التسجيل يعنى إهدار ملايين الجنيهات سنويا.

النائب محمد فؤاد يتقدم بتعديل على قانون المحاماة بشأن الدراسة بالأكاديمية

النائب محمد فؤاد

تقدم النائب محمد فؤاد، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحاماة بشأن الدراسة بأكاديمية المحاماة ، على أن يستبدل بنص المادة 230 الفقرة الثانية من قانون المحاماة النص الآتي " ومع عدم الإخلال بحكم المادة "13" من هذا القانون فلا يجوز القيد بالجدول الإبتدائي لأول مرة إلا بعد إجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها ، على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2023 ويعفى من هذا الشرط الحاصل على دبلوم من إحدى كليات الحقوق الرسمية ".

وداعا للمقالب العشوائية..قانون حكومى يلزم الجهة الإدارية بإغلاقها خلال عامين

الجلسة العامة

ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة الدكتور علي عبد العال، بإغلاق المقالب العشوائية خلال عامين.

وحسب مشروع القانون تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.

"الوطنية للصحافة": صرف حافز شهرى 150 جنيهاً للعاملين بالمؤسسات القومية

الوطنية للصحافة

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه فى إطار جهود الهيئة الهادفة لدعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ( صحفيين واداريين وعمال ) والارتقاء بأحوالهم المعيشية والمالية ، قررت الهيئة منح العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة بمقدار مائة وخمسون جنيهاً ( 150 جنيهاً ) على أن لا تضم الى الأجر الأساسى وذلك اعتباراً من 1/7/2020 .