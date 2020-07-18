داوود أوغلو ساخرا من أردوغان: يتمسح دائما فى سيرة عمر بن الخطاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، من تمسح النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان في سيدنا عمر بن الخطاب، والادعاء بأنه يسير على نهج الصحابي الجليل، في الوقت الذي يجاهد النظام لإسكات أي صوت معارض.
وقال رئيس حزب المستقبل، خلال كلمة له مساء اليوم بمؤتمر في قونية كجزء من المؤتمرات الإقليمية والمحلية للحزب التي نقلها موقع تركيا الآن «حاسبوا أنفسكم! دائمًا تتسمحون في سيدنا عمر، لكن لم تتمكنوا من فعل ما فعله سيدنا عمر بل على العكس تجاهدون لإسكاتنا وتعتقدون أنكم ستفعلون».
وتشهد تركيا تحت قيادة أردوغان عددًا كبيرًا من الأزمات الداخلية والخارجية، فيما تشن الشرطة التركية على نحو منتظم حملات من اعتقال للمعارضين بخاصة حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن.
وتحولت تركيا تحت نظام أردوغان إلى أكبر سجن للصحفيين في العالم، حيث تطالب العديد من المؤسسات الحقوقية في العالم، تركيا، بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين، وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير.
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