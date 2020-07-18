وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان: كل ما يحدث داخل الأراضى الليبية يتم رصده بدقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدستور المصري ينص على أخذ رأي البرلمان قبل إرساله قوات عسكرية إلى الخارج، ويجب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
وأضاف الكدواني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن الشعب المصري يري أن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن والسلم في الشمال الإفريقي، كما أن ما يحدث في ليبيا تهديد للأمن والسلم على مستوي كبير.
وأكمل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية التابعة لها تلعب دوراً أساسياً فيما يحدث في ليبيا، كما أن كل ما يحدث داخل الأراضي الليبية يتم رصده بدقة، ومصر تتبع الأساليب الدبلوماسية دائما.
فيما قالت مصادر لقناة العربية الحدث السبت، إن تركيا هددت بالهجوم على حقول نفط فى ليبيا، وتراجعت بعد ضغوط أمريكية وأوروبية، مشيرة إلى أن أنقرة تجسست على ليبيين بالخارج وهددتهم من أجل التنسيق مع حكومة الوفاق.
وكشفت المصادر عن أن الهيئة الأمنية لـ"الوفاق" سيكون لها مكتب رئيسى فى أنقرة، وستكون مهمتها نقل مقاتلين وتدريبهم خلال أسابيع، منوهة بأن تركيا باشرت بإنشاء 10 معسكرات تدريب بإشراف هيئة الأركان والاستخبارات.
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