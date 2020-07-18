شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "إسكان البرلمان": التسجيل العقارى يحافظ على حق الدولة والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التسجيل العقارى من أبرز التشريعات التى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الثروة العقارية، خاصة وأن هناك نسبة ليست بالقليلة من العقارات غير مسجلة، ولهذا سيكون هذا التشريع من أبرز التشريعات خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على حق المواطن وحق الدولة فى نفس الوقت، علما بأن عدم التسجيل يعنى إهدار ملايين الجنيهات سنويا.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عددا من الملاحظات على عملية التسجيل فى الوقت الحالى، ولهذا من الضروري أن يتم تلاشى هذه الملاحظات للوصول للهدف المنشود، على أن يتم القضاء على البيروقراطية فى عملية التسجيل، وإعادة النظر فى طول مدة الإجراءات، والمغالاة فى الرسوم وارتفاع التكاليف، حتى يكون التشريع جاذب، ولا يتم عزوف البعض عن هذه الخطوة المهمة.

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وأكد رئيس اللجنة، أن عدم التسجيل نتج عنه عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للثروة العقارية، فى الوقت الذى تسعى الدولة لرقمنة كل القطاعات والأنشطة واستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة فى تقديم جميع الخدمات، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى اشتراطات التسجيل، وعدم المغالاة، وقصر الفترة الزمنية.

جدير بالذكر أن المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، قال إن التكنولوجيا تلعب دوراً كبيراً في تسهيل حياة المواطنين بشكل كبير، إذ تساهم التكنولوجيا في تسهيل إدارة المشروعات العقارية، وأيضاً في مجال الصيانة، والتي يشتكى منها العديد في توفير عمالة مدربة لصيانة أي أعطال بالمنازل.