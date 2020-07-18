شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع يكتفى بالدفع بمرشح فردى واحد لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت أمينة النقاش، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بحزب التجمع، أن الحزب تقدم منه على المقاعد الفردى 5 مرشحين بانتخابات مجلس الشورى، موضحة أنه تم رفض 4 منهم نظرا لنقص الشروط العامة للترشح لمجلس الشيوخ فيهم وقبول مرشح واحد فقط.

وأوضحت "النقاش" أن الحزب استقر على الدفع بمرشح فردى واحد، وهو فى الشرقية "منصور عبد الغنى" رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الأهالى وعضو اللجنة المركزية للحزب، والذى تقدم رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات وحصل على الرمز الانتخابى "المفتاح ".

ولفتت إلى أن الحزب يمثل فى القائمة الوطنية من "أجل مصر" بـ 3 مرشحين وهم "فريدة النقاش وأحمد شعبان وعمر عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب"، والتى تمثل تحالف انتخابى لـ11 حزب يضم مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، الوفد، المصرى الديمقراطى، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، وحزب الحرية المصرى وحماة الوطن.

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وعن أسباب عدم الدفع إلا بمرشح فردى واحد فقط للتجمع، قالت "النقاش" أن الحزب تفاجىء بتوقيت انتخابات مجلس الشيوخ شأنه شأن أحزاب آخرى وهو ما جعل الوقت ضيق فى إعداد مرشحين للدفع بهم على الفردى، قائلة " نركز ونستعد بجدية لانتخابات مجلس النواب ونراهن على حصد مقاعد أكبر ..واهتمامنا الرئيسى من البداية يركز على البرلمان والمحليات وعلى النقابات المهنية ".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية، أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية تلقت اليوم الجمعة طلبات 52 مرشحا، ليرتفع إجمالى عدد المرشحين فى الأيام السبعة الماضية إلى 734 مرشحا، والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردى والقائمة معا.