شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا يطالب بخطة واضحة للعام الدراسي الجديد وعدم الاكتفاء بالمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة للعام الدراسي الجديد من قبل وزراة التربية والتعليم، وعدم الاكتفاء بما تم طرحه من مواعيد تنظيمية، منعًا لأي بلبلة أو تشتيت للأسرة المصرية، أو استغلال سيئ من جانب بعض القوي التى تتصيد كل خطوة من خطوات النهوض بالعملية التعليمية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا علي أن الإطار الإلكتروني من المؤكد أن يكون له جانب كبير فى سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد، وبالتالي لابد من الإعلان عن كافة التسهيلات والتيسيرات والإجراءات المنتظرة وفق خطة محددة لكافة المراحل الدراسية قبل بدء العام بفترة تسمح تمكين الطلاب من الإطلاع عليها والتدريب علي تطبيقها.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلي أن ترك الأوضاع حتي قبل بداية العام الدراسي بفترة ليست بعيده، من شأنه أن يفرض حالة من الجدل والبلبلة، ونحن فى غني عنها خاصة فى ظل رؤي التطوير والنهوض للمنظومة التعليمية المصرية.

وأختتم حديثة بالتأكيد علي أن قطع الطريق علي جميع المتربصين ضرورة مهمة، ويسهل المهمة علي جميع الطلاب فى ظل ما يشهده العام الدراسي الجديد من رؤي منتظرة ذات صلة بالإطار الإلكتروني، مشيرا إلي أن الفرصة لا تزال سانحة للاستفادة من البيئة الرقمية التى يتزايد الإهتمام بها بكافة المجالات.

وكان قد ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

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ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021