بعد دخول أمير البلاد للمستشفى.. ولي العهد الكويتي يتولى بعض الصلاحيات بشكل مؤقت

أعلن الديوان الأميري في الكويت، أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، سيتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت.

وأفاد وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم السبت، بأنه “صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مؤقتا”.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، أن أمير البلاد (91 عاما) دخل المستشفى، اليوم، لإجراء فحوص طبية.

وسبق لأمير الكويت أن أجرى فحوصات طبية خلال رحلة علاجية للولایات المتحدة في أكتوبر الماضي، دامت عدة اسابيع.