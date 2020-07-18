إسبانيا.. إطلاق برنامج إعادة 7100 من العاملات المغربيات الموسميات بحقول الفراولة

ذكرت سفارة المغرب بإسبانيا، أن برنامج إعادة 7100 من العاملات المغربيات الموسميات من إقليم هويلبا، الذي سيشهد تعبئة 6 بواخر تم توفيرها من طرف الدولة المغربية، عرف انطلاقته اليوم السبت.

وأوضحت التمثيلية الدبلوماسية المغربية في بلاغ لها، أن سفيرة المغرب بمدريد، كريمة بنيعيش، انتقلت لهذه الغاية إلى هويلبا، قصد الاطلاع على السير الجيد للمرحلة الأولى من هذه العملية، التي تجري بتنسيق من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

في هذا الإطار، وبفضل التعاون بين سفارة المغرب والسلطات الإسبانية، لاسيما كتابة الدولة في الهجرة وحكومة إقليم الأندلس، تم توفير جميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية من أجل نجاح هذه العملية، في ظل احترام التدابير الصحية الجاري بها العمل.

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ولهذا الغرض، تم إجراء اختبارات “بي.سي.إر” والاختبارات المصلية، المتاحة من قبل السلطات الإسبانية، لفائدة جميع العاملات المغربيات الموسميات، بغية الحفاظ على صحتهن مع احترام الشروط اللازم مراعاتها عند عودتهن إلى المغرب.

وخلال زيارة قامت بها لميناء هويلبا، نوهت بنيعيش، التي كانت مرفوقة بالقنصل العام للمغرب بإشبيلية، الشريف الشرقاوي، وبعض ممثلي السلطات المحلية والمينائية بهويلبا، بالتزام وتضحية هؤلاء النسوة، رمز الشجاعة التي تتحلى بها المرأة المغربية، لاسيما في السياق الحالي المطبوع بجائحة “كوفيد-19”.

يذكر أن أزيد من 80 عاملة موسمية مغربية في وضعية هشة، لاسيما من اللواتي يعانين من مشاكل صحية، والحوامل أو المرضعات، كن قد استفدن في 27 يونيو الماضي، من رحلة خاصة للعودة.