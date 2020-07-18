توفي لاعب مغربي، 36 سنة، كان يلعب في صفوف فريق قدماء بينيدا دي مار في الدوري الإسباني مساء أمس الجمعة.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة “لابانغوارديا”، أن اللاعب المغربي فارق الحياة فوق أرضية الملعب قبل 5 دقائق من نهاية آخر مباراة في دوري القدماء بالجارة الشمالية للمغرب.
وشدد المصدر ذاته على كون اللاعب المغربي تعرض للاختناق عقب معاناته من إصابة بليغة، مبرزة أنه ترك زوجة وطفلين وكان يشتغل قيد حياته في فرن، ووقع قبل أيام عقد التحاقه بفريق كانيت.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للاعب المغربي قبل أن يفقد الوعي، مبرزا في السياق ذاته أن أفراد من عائلته أكدوا أن جهاز التنفس اشتغل بعض الوقت ثم توقف نتيجة نفاذ البطارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلم.. وفاة لاعب مغربي في إسبانيا 5 دقائق قبل نهاية آخر مباراة في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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